في محافظة عراقية هروب مصاب بكورونا من المستشفى وإعادته بالقوة

2020/03/20 | 18:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت مديرية الصحة في محافظة الديوانية بالعراق، اليوم الجمعة، هروب مشتبه في إصابته بفيروس كورونا من مستشفى الشامية.وقالت المديرية في بيان إن “أحد المرضى راجع المستشفى لشعوره بأعراض الأنفلونزا من خلال الأسئلة تبين للطبيب أن الشخص كان في قم قبل 16 يوما فقام الطبيب بأخذ المسحات اللازمة”.? كذبت وثائق وأدلة الواقع الذي […]

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