الرئيس التونسي يعلن حجر صحيا كاملا في البلاد

2020/03/20 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة، حجرا صحيا كاملا في البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدر الرئيس التونسي في كلمة متلفزة، أمرا بمنع التنقل بين المدن إلا للضرورة القصوى.

وكان قيس سعيد قد أكد اجتماع لمجلس الأمن القومي ضرورة اتخاذ قرارات إضافية لمحاصرة جائحة فيروس كورونا والقضاء عليها.

وصرح بأنه وأمام تفاقم الأرقام المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، يمكن أن البحث عن سبل أخرى حتى نتجنب التجمعات والتنقل، بالإضافة إلى الوسائل الصحية التقليدية.

وشدد على تأمين المرافق العمومية والخدمات الأساسية للجميع وتوفير الأغذية للمعوزين والذين يوفرون قوتهم بالعمل اليومي، والتصدي للمحتكرين الذين يحاولون الإثراء بتجويع التونسيين والتونسيات، وملاحقتهم قضائيا.

وأفاد بأنه لا مجال لأخذ قرارات من أية سلطة محلية أو جهوية دون الرجوع إلى السلطة المركزية والتنسيق معها، مبينا أنه لا مجال في تونس لمن يريد أن يضعف الدولة ومؤسساتها.

ودعا سعيد المنظمات العالمية والأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات متناسقة مع قرارات الدول، مشددا على الحاجة إلى حد أدنى من التنسيق على المستوى العالمي حتى لا يبقى المواطنون عالقين بعد قرار غلق الحدود.

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