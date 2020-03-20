مجلس القضاء الاعلى يوجه بتطبيق اوامر القبض بحق كل من يخالف حظر التجوال

2020/03/20 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

وجه مجلس القضاء الاعلى، اليوم الجمعة، الجهات الامنية بتطبيق اوامر القبض بحق كل من يخالف حظر التجوال المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكر المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى، عبدالستار بيرقدار، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "مجلس القضاء الأعلى يدعوا الجهات الأمنية بكافة عناوينها الى ضرورة تنفيذ أعمام مجلس القضاء الأعلى الخاص بالقبض على كل من يخالف حظر التجوال ويستهين بخطر ڤايروس كورونا او يشجع الآخرين على الاستهانة بهذا الخطر".

وأضاف بيرقدار، أن "المجلس يوجه قضاة التحقيق الخفر بتوقيف المخالفين للقانون وإحالتهم للمحكمة المختصة لإجراء محاكمتهم وفق القانون".

ودعا ممثل المرجعية الدينية العليا في النجف، أحمد الصافي، اليوم الجمعة، الشعب العراقي إلى عدم الاستهانة بفايروس كورونا، مؤكداً على أهمية اتباع الارشادات والنصائح الطبية بخصوص الوباء.

وقال الصافي خلال كلمة له بشأن انتشار فايروس كورونا، إنه "علينا عدم الاستهانة بهذا الوباء وتهيأة كل الإمكانات التي تحفظ انفسنا، ‏لأن الانسان غير معني بنفسه فقط وانما بمحيطه وناسه وأهله".

وأضاف، أنه " واضاف أن "المعايير الدينية توجب علينا ان نحافظ على انفسنا وتجعلنا في منأى عن الوباء وأذية انفسنا"، ‏لافتا إلى أن "الجانب الطبي من الجوانب التي يجب علينا ان نحترم جهدها في مكافحة الوباء".‏

وشددت خلية الأزمة الخاصة بمواجهة فايروس كورونا المستجد، في وقت سابق من اليوم، على الالتزام بالحظر الصحي، فيما طالبت بإيقاف حركة المواطنين داخل المدن، تفادياً لانتشار فايروس كورونا.

وطالبت الخلية في مؤتمر صحفي، المراجع والوجهاء والنخب الأكاديمية، بـ"التدخل العاجل لإيقاف حركة المواطنين لأي ظرف كان"، مشددة على ضرورة "الالتزام بالحظر الصحي".

وأضافت، أن "وزارة الصحة مازالت تبذل جهوداً حثيثة في عمليات التعقيم والتطهير" مشيدة بـ "جهود الإعلام الوطني لتوعيته للمواطنين".

وتوعدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، المخالفين لقرار حظر التجوال بالاعتقال، فيما أكدت أن القيادة لديها أوامر صارمة بتنفيذ حظر التجوال.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الساعات المقبلة ستشهد حملات أوسع بحق الاشخاص الذين لا يلتزمون"، داعية المواطنين إلى "تعاون وعدم اجبار الأجهزة الأمنية على القاء القبض على المزيد ممن يتهاون في إجراءات الحظر الوقائي، والابتعاد عن التجمعات بجميع أشكالها".

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