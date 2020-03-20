2020/03/20 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
حذرت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، من خلط مادة الكلور بالكحول والخل، مبينة أنه سيتحول لـ&rsq...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصورة.. الدفاع المدني تحذر من خلط مادة الكلور بالكحول والخل: سيتحول لـ’’غاز سام’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
حذرت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، من خلط مادة الكلور بالكحول والخل، مبينة أنه سيتحول لـ&rsq...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصورة.. الدفاع المدني تحذر من خلط مادة الكلور بالكحول والخل: سيتحول لـ’’غاز سام’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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