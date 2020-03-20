بالصورة.. الدفاع المدني تحذر من خلط مادة الكلور بالكحول والخل: سيتحول لـ’’غاز سام’’

2020/03/20 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

حذرت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، من خلط مادة الكلور بالكحول والخل، مبينة أنه سيتحول لـ&rsq...





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