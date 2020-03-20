سهيل قبلان - مهمة الشعوب الاولى الذود عن وحماية السلام

2020/03/20 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان جلبت الحروب التي عرفتها البشرية كوارث وويلات ومصائب وحرمانات وعذابات والام وخسائر كبيرة وهلاك عدد كبير من البشر وفي عصر انشطار الذرة يخيم الخطر على الحضارة البشرية وليس ثمة من مهمة امام جميع الشعوب ذوي الارادة الطيبة وحب الحياة جميلة للجميع اهم من الذود عن السلام واطفاء البؤر القائمة وتهدد بحريق كبير وخراب اكبر, وعندما يتفاقم التوتر الدولي او الاقليمي ينشأ الطلب على المنتوجات الحربية لذلك فهناك مص......

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