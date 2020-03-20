فلك محمد - روج آفا حيث الحب والخوف

2020/03/20 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلك_محمد قالت لي: من اين أنت؟ قلت: من روج آفا.قالت: اين تقع؟قلت لها :لن تجديها على الخريطة ...لان الذي رسم الخرائط لم يعتبرني من البشر وقالو لي :ليس لك وطن غير الذي نرسمه لك كان وطني زنزانة وورقة لاني كنت مواطنة من الدرجة الثانية *كوردستان *دولة محرمة وحرام الحديث فيها وعنها ..بعيدة حيث اقف لكنها الأقرب من قلبي الى قلبي وشفاه حبيبي...هناك حيث مدرستي ......

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