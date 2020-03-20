الصحة النيابية تدعو الى تمديد حظر التجوال لاسبوع اخر

2020/03/20 | 18:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، اليوم الجمعة، الى تمديد حظر التجوال لاسبوع اخر، فيما طالب زائري الامام الكاظم الى الالتزام بالحظر لمدة 14 يوما.

وقال الموسوي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "الى جميع اخوتي واهلي العراقيين الشرفاء الابطال، ادعوكم باسمي وباسم لجنة الصحة والبيئة وخلية الازمة النيابية وخصوصا بعد عودة زائري الامام موسى الكاظم عليه السلام وخوفا من انتشار كبير للكورونا فايرس ممن يشتبه بتعرضه له، الى الالتزام باوامر حظر التجوال بصورة تامة في عموم البلاد ولاسبوع اخر كاجراء احترازي مهم وضروري جدا لاكمال فترة ١٤ يوم وهي فترة حضانة المرض وبحركة محدودة جدا"ز

واضاف "كما اننا ندعوا خلية الازمة وجميع الجهات الحكومية والامنية لتمديد الحظر لاسبوع اخر وتشديد الاجراءات الأمنية على المخالفين ممن يعرضون امن وسلامة بلدنا وشعبه الكريم للخطر، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة بحقهم".

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