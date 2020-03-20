رونالدو مهدد بخسارة 10 ملايين يورو بسبب كورونا

2020/03/20 | 18:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأصبح لاعب يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو ، أكثر اللاعبين تضررا بعد توقف المسابقات على مستوى العالم على أثر تفشي فيروس كورونا الخطير الذى انتشر عالميا.وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ، قد أعلن رسميا تأجيل مباريات الكالتشيو إلى الثالث من نيسان المقبل فى ظل تفشي فيروس كورونا فى جميع أنحاء الأراضي الإيطالية.وتقول صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النجم البرتغالي سوف يتعرض لخسارة 10 ملايين دولار، بعد قرار ناديه يوفنتوس بتخفيض رواتب اللاعبين، لتوقف منافسات كرة القدم حول العالم.وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الإيقاف دفع رئيس الاتحاد الإيطالي بالتشاور مع أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي أن يفكروا جديا في تخفيض الرواتب السنوية للاعبين، على الأقل خلال الموسم الحالي.وشددت الصحيفة الإسبانية على أنه حتى الآن لم يتأكد كيف سيتم تطبيق هذا التخفيض، لكن هناك تقديرات بأن يكون بنسبة تتراوح بين 20 أو 30 % من عقد كل لاعب.كما أكدت الصحيفة الإسبانية أنه وفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية فأن كريستيانو رونالدو يمتلك ثروة تبلغ 430 مليون دولار تقريبا، ويتقاضى راتبا يبلغ 35 مليون دولار سنويا مع ناديه يوفنتوس.ويتصدر يوفنتوس، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن فريق لاتسيو، الوصيف برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.

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