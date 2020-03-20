أربيل :القاء القبض على عصابةسرقت 40 كيلو من الذهب بطريقة غير متوقعة

2020/03/20 | 18:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]اعتقلت شرطة سوران في محافظة أربيل باقليم كردستان، اليوم الجمعة، عصابة قامت بسرقة محل أحد الصاغة في القضاء.

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