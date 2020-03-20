مستشفى اليرموك يوضح حقيقة حجر كوادره الطبية

2020/03/20 | 18:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت إدارة مستشفى اليرموك، اليوم الجمعة، حقيقة وجود إصابة بكورونا بالمستشفى، فيما أشارت الى أنها تعمل على مدار الساعة.

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