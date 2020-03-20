2020/03/20 | 18:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة السيد أحمد الصافي في كلمة توجيهية، اليوم الجمعة، ان السيد السيستاني قارن بين عمل الأطباء والمقاتلين لأنهما كلاهما يدافعان عن الوطن.وذكر الصافي: […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل المرجعية في كربلاء بوجه كلمة حول فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل المرجعية في كربلاء بوجه كلمة حول فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).