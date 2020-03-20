وزارة النفط: لدينا خزين كاف لجميع أنواع الوقود ولا توجد أية أزمة

2020/03/20 | 19:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكدت شركة توزيع المنتجات النفطية أن لديها خزين كاف من جميع أنواع الوقود ولا توجد أية أزمة.وقالت الشركة في بيان تلقت “العهد نيوز” ، نسخة منه، ان “الشركة لديها لديها خزين كاف من جميع أنواع الوقود ولا توجد أية أزمة”، مشددة على “إلتزامها بتوفير الغاز السائل (غاز الطبخ) من خلال البيع […]

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