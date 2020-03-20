الأنبار في زمن كورونا.. شاهد التزام تام للمواطنين بقرار الحظر وانتشار كثيف للقوات الأمنية

2020/03/20 | 19:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اظهرت صور حصلت عليها “يس عراق” من مديرية شرطة الأنبار، اليوم الجمعة، التزام المواطنين في المحافظة بقانون حظر التجوال لليوم الثاني على التوالي وعدم الخروج من المنازل لمنع تفشي فيروس كورونا.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من فترة حظر التجوال في الأنبار وأشادوا بدور خلية الأزمة في المحافظة والمواطنين بالالتزام […]

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