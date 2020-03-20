عبد المهدي يحذر من خطر يحدق بالعراق

2020/03/20 | 19:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال في العراق عادل عبد المهدي، الجمعة، ان خطر كورونا مايزال محدقا بالعراق، فيما اشار الى ضرورة اخذ التحذيرات على محمل الجد....

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