صحة الديوانية تعلن سلامة ثلاثة أشخاص من فيروس كورونا

2020/03/20 | 19:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانية أعلنت مديرية صحة الديوانية، اليوم الجمعة، سلامة ثلاثة أشخاص من فايروس كورونا بعد الاشتباه باصابتهم.وقالت مدير صحة المحافظة لمياء الحسناوي في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أن “الفحوصات المختبرية أثبتت سلامة ثلاثة أشخاص من فايروس كورونا بعد الاشتباه بإصابتهم”.واضاف، أن “إثنين منهما من قضاء الشامية والثالث من مركز المحافظة”.انتهى

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