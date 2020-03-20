“الكورونا ومرجعية الانحراف والخرافات”

2020/03/20 | 19:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصرار البعض على استمرار فتح الاضرحة والمزارات وممارسة التجمعات الطقوسية الدينية المتعلقة بالزيارة والتعزية والنواح….الخ ان اصرار البعض على ذلك بظل وباء الكورونا العالمي يشكل خطر على مجتمعات بكاملها قبل […]

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