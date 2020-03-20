2020/03/20 | 19:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد‏ قائممقام قضاء هيت غربي الأنبار مهند زبار، اليوم الجمعة، ان كل شخص يخرج من منزله بطريقة عشوائية سيدخل الحجر الصحي لمدة ١٤ يوماً إجباريا.وتحاول السلطات الأمنية والصحية السيطرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام هيت: كل شخص يخرج من منزله سيدخل الحجر الصحي لمدة ١٤ يوماً) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام هيت: كل شخص يخرج من منزله سيدخل الحجر الصحي لمدة ١٤ يوماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).