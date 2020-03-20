صحفيّ ينفي امتلاك “الإدارة الذاتية” جهاز كشف “سريع” عن “كورونا”

2020/03/20 | 19:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إعلان “الإدارة الذاتية” عن حصولها على جهاز كشف سريع للإصابة بفيروس “كورونا”، بيّن صحفي أن لا صحة لهذا الخبر، مثبتاً أن الجهاز لا يتعدى كونه جهاز لكشف #الالتهابات دون

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