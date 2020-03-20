القضاء يدعو لاعتقال كل من يخرق حظر التجوال

2020/03/20 | 19:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توعد القضاء العراقي يوم الجمعة بملاحقة من يخترق حظر التجوال المفروض في بغداد ومحافظات أخرى ضمن إجراءات السلطات احتواء خطر تفشي فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار بيرقدار في بيان ورد لشفق نيوز، إن مجلس القضاء الأعلى يدعو الجهات الأمنية بكافة عناوينها الى ضرورة "اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يخالف تعليمات خلية الأزمة بالقبض على كل من يخالف حظر التجوال ويستهين بخطر ڤايروس كورونا او يشجع الآخرين على الاستهانة بهذا الخطر".

وأضاف أن مجلس القضاء وجه قضاة التحقيق الخفر بتوقيف المخالفين للقانون وإحالتهم للمحكمة المختصة لإجراء محاكمتهم وفق القانون.

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