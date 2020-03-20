اعتقال 27 شخصا خالفوا الحظر في بغداد

2020/03/20 | 19:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، عن اعتقال 27 شخصا خالفوا حظر التجوال في العاصمة.وقالت القيادة في بيان لها “كما حذرنا سابقاً بأن القوات الأمنية ستتخذ الاجراءات الصارمة والسريعة بحق المخالفين […]

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