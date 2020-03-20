تصفية الحسابات على الساحة العراقية

2020/03/20 | 19:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى محمد غريب اليوم ندرك ما وصل إليه الوضع في العراق من تردي وتأزم جميع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية وغيرها حتى أصبحت كأنها أبدية، وتكاد الأزمات والمشاكل أن […]

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