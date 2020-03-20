تخصيص المباني الفندقية في المدينة الرياضية بالبصرة للحجر الصحي

2020/03/20 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

خصصت وزارة الشباب والرياضة اليوم الجمعة، (20 آذار 2020)، المباني الفندقية بالمدينة الرياضية ...





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