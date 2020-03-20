البنتاغون: نحو 2600 عسكري أمريكي في أوروبا قيد الحجر الصحي بسبب كورونا

2020/03/20 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أفاد البنتاغون بأن نحو 2600 عسكري في القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا يخضعون حاليا للحجر الصحي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

بغداد اليوم-متابعة

استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، قبل ظهر اليوم، سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، دوروثي شيا، على خلفية "تهريب متهم بالعمالة لإسرائيل" إلى خارج البلاد.

واستمع الوزير من السفيرة إلى شرح حول حيثيات وظروف إخراج

بغداد اليوم- متابعة

حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الجمعة (20 آذار 2020)، المواطنين من أن الحكومة ستشدد القيود للحد من تحركات الناس إذا لم يتم الالتزام بالإرشادات الحالية الخاصة بتفادي انتشار فيروس "كورونا".

وبخصوص الموا

بغداد اليوم-بغداد

ارتفعت حصيلة الوفيات المتأثرة بفايروس كورونا في إيران، الخميس، إلى 1284 وفيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من 18 ألفاً.

وذكرت وزارة الصحة الإيرانية، في بيان، أن "عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 1284 والإصابات 18407".

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