بسبب ’’ازمة كورونا’’.. حقوق الانسان تدعو اصحاب العقارات والمحلات الى تخفيف مبالغ الايجار لذوي الدخول المحدودة

2020/03/20 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

دعت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الجمعة، اصحاب العقارات والمحلات بالتعاون وتخفيف مبالغ الايجار للأفراد ذوي الدخول المحدودة، بظل حظر التجوال المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتساءلت لجنة حقوق الانسان، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، عن "عدم تضمين لجنة الامر الديواني رقم ٤٦ الصادر من مجلس النواب العراقي بتشكيل خلية ازمة داخل المجلس النواب من باب المسؤولية لمتابعة اعمال الحكومة بخصوص تعاملها مع وباء الكورونا".

وأضاف البيان، أن "لجنة حقوق الانسان النيابية اخذت على عاتقه مراقبة ومتابعة اعمال الحكومة العراقية واظهار السلبيات التي بامكانها ان تعدل المسارات الخاطئة سواء انتهاك حق الانسان العراقي في التظاهرات، او في مسألة التعامل مع وباء الكورونا".

وتابع، أن "اللجنة وايمانا بواجباتها المناطة بها في نظامها الداخلي فهي تتابع اعمال خلية الازمة في وزارة الصحة العراقية، وتواصلت وخاطبت الحكومة ووزارة المالية في صرف مبالغ منحة الطواريء الى وزارة الصحة، اضافة الى ابلاغها مكاتب مفوضية حقوق الانسان بضرورة متابعة اعمال خلايا الازمة المشكلة في المحافظات التي لا تطبق بالشكل الصحيح تعليمات وقرارات وزارة الصحة العراقية".

وأعربت لجنة حقوق الانسان في البرلمان، عن "شكرها وتقديرها للمواطنين الذين يلتزمون دورهم ويبتعدون عن التجمعات"، مخاطبة "الضمائر الحية من اصحاب العقارات والمحلات بالتعاون وتخفيف مبالغ الايجار للأفراد ذوي الدخول المحدودة".

ونشرت وزارة الصحة، خارطة الموقف الوبائي لليوم الجمعة في البلاد، متضمة عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى آخر أعداد حالات الاصابة بالفيروس وحالات الشفاء.

وأظهرت خارطة الموقف الوبائي، تسجيل 14 حالة وفاة، وشفاء 50 من المصابين، في حين بلغ عدد الحالات المصابة بالمرض 193.

وشددت خلية الأزمة الخاصة بمواجهة فايروس كورونا، في وقت سابق من اليوم، على الالتزام بالحظر الصحي، فيما طالبت بإيقاف حركة المواطنين داخل المدن، تفادياً لانتشار فايروس كورونا.

وطالبت الخلية في مؤتمر صحفي، المراجع والوجهاء والنخب الأكاديمية، بـ"التدخل العاجل لإيقاف حركة المواطنين لأي ظرف كان"، مشددة على ضرورة "الالتزام بالحظر الصحي".

وتوعدت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، المخالفين لقرار حظر التجوال بالاعتقال، فيما أكدت أن القيادة لديها أوامر صارمة بتنفيذ حظر التجوال.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الساعات المقبلة ستشهد حملات أوسع بحق الاشخاص الذين لا يلتزمون"، داعية المواطنين إلى "تعاون وعدم اجبار الأجهزة الأمنية على القاء القبض على المزيد ممن يتهاون في إجراءات الحظر الوقائي، والابتعاد عن التجمعات بجميع أشكالها".

بغداد اليوم-متابعة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة، حجرا صحيا كاملا في البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدر الرئيس التونسي في كلمة متلفزة، أمرا بمنع التنقل بين المدن إلا للضرورة القصوى.

وكان قيس سعيد قد أكد اجتماع لمجل

بغداد اليوم-بغداد

رأى رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الجمعة، أن خطر "الوباء الكبير" ما يزال محدقا بالعراق، رغم الجهود المبذولة.

وقال عبد المهدي، في بيان، أن العراق "يواجه تحدياً خطيرا جسيما هو تفشي فايروس كورو

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الجمعة، الى الالتزام بحظر التجوال وأخذ التحذيرات الصحية على محمل الجد.

وقال عبد المهدي، في بيان، أن العراق "يواجه تحدياً خطيرا جسيما هو تفشي فايروس كورونا في مختلف

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