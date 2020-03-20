الحشد الشعبي يطلق حملة تعفير وتطهير في مدينة الناصرية للوقاية من كورونا

2020/03/20 | 19:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق الحشد الشعبي ، الجمعة، حملة تطهير وتعفير لمدينة الناصرية للوقاية من فايروس كورونا والحد من انتشاره.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان “طبابة الحشد الشعبي اطلقت حملة تعفير وتطهير تشمل شوارع وأسواق مدينة الناصرية لمواجهة فايروس كورونا والحد من انتشاره”, لافتا الى ان “هذه الحملة تستمر لمدة ثلاثة أيام وتشمل تعفير

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