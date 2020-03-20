إصابة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيروس كورونا

2020/03/20 | 19:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أفادت وسائل إعلامية، اليوم الجمعة، بإصابة عضو بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيروس كورونا المستجد.وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 244526 حالة إصابة.ويقترب عدد وفيات كورونا حول العالم من 10 آلاف حالة وفاة، عقب تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية “جائحة”.انتهى

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