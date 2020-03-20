النائب ريحان حنا في مبادرة إنسانية تقدم المساعدات العاجلة والمادية للعوائل الفقيرة والمتضررة في هذا الظروف الصعبة

2020/03/20 | 19:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهدف تخفيف المعاناة وفي مبادرة إنسانية مباركة قامت النائب ريحان حنا أيوب رئيسة كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري بالمتابعة الميدانية في قضاء زاخو لتقديم المساعدات العاجلة والمادية للعوائل الفقيرة والمتضررة في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة والإجراءات المتبعة للوقاية من خطورة تفشي وباء كورونا، سيما بعد إعلان حظر التجوال في عموم مناطق العراق، حيث قامت

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