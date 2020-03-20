2020/03/20 | 19:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: فايروس كورونا يفرض علينا جميعاً التعامل معه بمسؤولية كبيرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: فايروس كورونا يفرض علينا جميعاً التعامل معه بمسؤولية كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).