2020/03/20 | 19:28 - المصدر: الغد برس

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ترامب: نعمل مع المكسيك وكندا لمنع انتشار الفيروس عبر الحدود

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ترامب: نعمل مع المكسيك وكندا لمنع انتشار الفيروس عبر الحدود

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