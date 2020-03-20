بالصور.. مرور بابل تبدأ بحملة تغريم مخالفي قرار حظر التجوال

2020/03/20 | 19:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بابلباشرت مديرية مرور بابل، اليوم الجمعة، بحملة لتغريم كافة المركبات المخالفة لقرار حظر الجوال المفروض من قبل خلية الازمة في المحافظة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.وقال مراسل "كلكامش برس" ان مديرية مرور بابل بدأت عصر اليوم بحملة تغريم لكافة المركبات المخالفة لقرار حظر التجوال في المحافظة.

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