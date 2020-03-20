2020/03/20 | 19:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقال وزير التعليم الياباني كيوتشي هايودا، مساء اليوم الجمعة، إن الحكومة لن تمدد طلب إغلاق المدارس بعد عطلة الربيع لكبح انتشار فيروس كورونا، ممهدا الطريق لاستئناف الدراسة في نيسان المقبل.وكان رئيس الوزراء شينزو آبي، علق في الشهر الماضي منظومة المدارس في البلاد بالكامل من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية حتى عطلة الربيع في أواخر آذار للمساعدة في احتواء تفشي الفيروس.وقال الوزير عقب اجتماع لفريق عمل مكافحة فيروس كورونا "بالنسبة لإغلاق المدارس حتى عطلة الربيع كما طلبت الحكومة، فقد اتفقنا على عدم تمديده".ولاقى الإغلاق انتقادات شديدة باعتباره غير صائب وينطوي على مخاطر خاصة وأنه يدفع عشرات الآلاف من التلاميذ إلى البقاء في دور رعاية في المقابل.وأوصت لجنة خبراء تقود مهمة مكافحة الفيروس في اليابان باستمرار تجنب التجمعات الكبيرة والمناطق المغلقة التي قد تنشر العدوى مجددا.وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن عدد المصابين بالفيروس في اليابان بلغ 1693 شخصا منهم بعض ركاب سفينة سياحية رست قرب طوكيو الشهر الماضي فضلا عن وفاة 41 شخصا في المجمل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليابان تتحدى كورونا وتعيد فتح المدارس) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليابان تتحدى كورونا وتعيد فتح المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).