2020/03/20 | 19:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المبحث الأول الديانة اليهودية في بارزان القسم الثاني أ.د.فرست مرعي لقد كتب الكثير عن بارزان القرية والعشيرة من الناحية السياسية والعسكرية باعتبارها إحدى البؤر الثورية التي كان لها الدور […]

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