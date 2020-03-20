مجلس القضاء الأعلى يدعو الجهات الأمنية بكافة عناوينها الى ضرورة تنفيذ أعمام

2020/03/20 | 19:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس القضاء الأعلى الخاص بالقبض على كل من يخالف حظر التجوال ويستهين بخطر ڤايروس كورونا او يشجع الآخرين على الاستهانة بهذا الخطر ويوجه المجلس السادة قضاة التحقيق الخفر بتوقيف المخالفين […]

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