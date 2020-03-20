2020/03/20 | 19:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: هنري أولسن اعتزام إدارة ترامب طلب حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 850 مليار دولار، لتقليص التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، ليس إلا أول مثالٍ على ما قد يصبح أمراً معتاداً جديداً.فالحكومة الكبيرة ستتزايد انتشاراً إلى حدٍ كبير.ولا يوجد شيء يستطيع أن يفعله المدافعون عن فكرة الحكومة الصغيرة في المدى القصير للتصدي لهذا التحرك.فالعمل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا والحكومة الكبيرة.. هنري أولسن) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا والحكومة الكبيرة.. هنري أولسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).