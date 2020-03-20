2020/03/20 | 19:38 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير داخلية كوردستان يتفقد اضرار الفيضانات ويدعو الى امر بشأن نوروز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير داخلية كوردستان يتفقد اضرار الفيضانات ويدعو الى امر بشأن نوروز) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير داخلية كوردستان يتفقد اضرار الفيضانات ويدعو الى امر بشأن نوروز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).