صور.. إيقاد شعلة نوروز بحضور رسمي وغياب جماهيري

2020/03/20 | 19:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ جرت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق يوم الجمعة إيقاد شعلة نوروز بحضور رسمي وغياب جماهيري.

وقام محافظ أربيل فرست صوفي ومسؤولون آخرون بإيقاد الشعلة من على قلعة أربيل الأثرية بحضور عدد من مدراء المؤسسات الإدارية وأفراد أمن ووسائل الإعلام.

وجرى إيقاد الشعلة وسط غياب جماهيري كامل جراء الحظر المفروض في أربيل ومحافظات إقليم كوردستان الأخرى بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا الجديد.

وحاول عشرات الشبان الوصول إلى مكان إيقاد الشعلة للمشاركة في المراسيم والاحتفال إلا أن قوات الأمن حالت دون ذلك، فعادوا أدراجهم.

وتفرض سلطات الإقليم حظر التجوال لغاية 23 آذار/مارس الجاري ضمن مساعيها احتواء تفشي فيروس كورونا.

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