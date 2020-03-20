صالح يدعو العراقيين للتعامل بمسؤولية مع

2020/03/20 | 19:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا الرئيس العراقي برهم صالح يوم الجمعة العراقيين إلى التعامل بمسؤولية كبيرة مع وباء كورونا الذي وصفه بـ"التحدي الخطير للإنسانية".

جاء حديث صالح في بيان بمناسبة ذكرى وفاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم.

وقال صالح إنه "في هذا العام يستعيد العراقيون الذكرى وسط ظروف بالغة التعقيد وشديدة التحديات، ولعل الأخطر بينها هو مواجهة وباء كورونا الذي بات يشكّل تحدياً خطيراً للإنسانية جمعاء، ويتطلب تضافر جهود الجميع من دول ومؤسسات دولية وسلطات وشعوب".

وشدد الرئيس العراقي على أنه "تحدٍّ يفرض علينا جميعاً التعامل معه بمسؤولية كبيرة وبما يمكن أن يحفظ حياة الآلاف والملايين من مختلف بقاع العالم من آفة هذه الجائحة".

وأضاف أن "شعبنا العراقي الذي واجه الكثير من التحديات بشجاعة وحِلم وصبر قادر أيضاً أن يشارك المجتمع الإنساني مسؤولية الحفاظ على الحياة وذلك بالالتزام والتقيّد بما تفرضه السلطات الصحية وبما يؤمّن لبلدنا وشعبنا تجاوز الوباء بأقل الخسائر".

وختم بالقول، "لتكن ذكرى شهادة الإمام الكاظم (عليه السلام) دافعاً ومحفزاً لوحدة الجميع بما يدعم جهود الدولة ومؤسساتها الصحية".

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