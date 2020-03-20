خلية الازمة في نينوى تمدد حظر التجوال لغاية الأول من نيسان المقبل

2020/03/20 | 19:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قررت خلية الازمة بمحافظة نينوى، الجمعة، تمديد حظر التجوال لغاية الاول من نيسان المقبل.وقالت الخلية في بيان، إنها “قررت تمديد فرض حظر التجوال في محافظة نينوى لغاية 1 نيسان المقبل، وفرض عقوبة مالية على من يخرق الحظر مع السجن لمدة 15 يوما”.وأضافت، “يستثنى من ذلك، الصيدليات واسواق الخضراوات والمحال الصغيرة […]

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