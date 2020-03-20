2020/03/20 | 19:48 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. عن الاستهزاء والاستهانة بمايحدث حاليا .. رجال الاسعاف "يحذرون" اهالي بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. عن الاستهزاء والاستهانة بمايحدث حاليا .. رجال الاسعاف "يحذرون" اهالي بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).