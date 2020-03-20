المثنى تسجل اصابة جديدة بـ’’كورونا’’

2020/03/20 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مدير عام دائرة الصحة بمحافظة المثنى، عون هاني، اليوم الجمعة، تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت إعلام صحة المثنى، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "عون هاني يعلن تسجيل اصابة جديدة في المحافظة، وذلك بعد اخذ المسحات ليوم امس من الملامسين للحاله الاولى".

وأضاف البيان، أنه "بتسجيل حالة الاصابة الجديدة، اصبح عدد المصابين في المحافظة اثنين"، داعيا الجميع إلى "البقاء في منازلهم واخذ بالارشادات الصحية".

ونشرت وزارة الصحة، خارطة الموقف الوبائي لليوم الجمعة في البلاد، متضمة عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى آخر أعداد حالات الاصابة بالفيروس وحالات الشفاء.

وأظهرت خارطة الموقف الوبائي، تسجيل 14 حالة وفاة، وشفاء 50 من المصابين، في حين بلغ عدد الحالات المصابة بالمرض 193.

ودعا ممثل المرجعية الدينية العليا في النجف، أحمد الصافي، اليوم الجمعة، الشعب العراقي إلى عدم الاستهانة بفايروس كورونا، مؤكداً على أهمية اتباع الارشادات والنصائح الطبية بخصوص الوباء.

وقال الصافي خلال كلمة له بشأن انتشار فايروس كورونا، إنه "علينا عدم الاستهانة بهذا الوباء وتهيأة كل الإمكانات التي تحفظ انفسنا، ‏لأن الانسان غير معني بنفسه فقط وانما بمحيطه وناسه وأهله".

وشددت خلية الأزمة الخاصة بمواجهة فايروس كورونا المستجد، في وقت سابق من اليوم، على الالتزام بالحظر الصحي، فيما طالبت بإيقاف حركة المواطنين داخل المدن، تفادياً لانتشار فايروس كورونا.

وطالبت الخلية في مؤتمر صحفي، المراجع والوجهاء والنخب الأكاديمية، بـ"التدخل العاجل لإيقاف حركة المواطنين لأي ظرف كان"، مشددة على ضرورة "الالتزام بالحظر الصحي".

بغداد اليوم- بغداد

كشف المتنبئ الجوي، صادق العطية، الجمعة، عن حدث فلكي، يحدث مرة كل نصف عام.

وقال العطية عبر منشور على جداريته بمنصة فيسبوك: "بدأ صباح اليوم (20 آذار) عند الساعة (0349) بالتوقيت العالمي (06:49 صباحا بتوقيت ال

بغداد اليوم - بغداد

حذرت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، من خلط مادة الكلور بالكحول والخل، مبينة أنه سيتحول لـ’’غاز سام’’.

ونشرت مديرية الدفاع المدني صورة مرفقة ادناه للحذر من خلط الكلور بالخل والكحول والفلاش.

بغداد اليوم _ بغداد

نشرت وزارة الصحة، خارطة الموقف الوبائي لليوم الجمعة في البلاد، متضمة عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى آخر أعداد حالات الاصابة بالفيروس وحالات الشفاء.

وأظهرت خارطة الموقف الوبائي بالارقام، آخر التطورات بشأن

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