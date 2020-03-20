خلية الازمة بنينوى تقرر تمديد حظر التجوال لغاية الاول من نيسان المقبل

2020/03/20 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - نينوى

قررت خلية الازمة بمحافظة نينوى، الجمعة، تمديد حظر التجوال لغاية الاول من نيسان المقبل.

وقالت الخلية في بيان، إنها "قررت تمديد فرض حظر التجوال في محافظة نينوى لغاية 1 نيسان المقبل، وفرض عقوبة مالية على من يخرق الحظر مع السجن لمدة 15 يوما".

وأضافت، "يستثنى من ذلك، الصيدليات واسواق الخضراوات والمحال الصغيرة والافران".

بغداد اليوم _ بغداد

وجه مجلس القضاء الاعلى، اليوم الجمعة، الجهات الامنية بتطبيق اوامر القبض بحق كل من يخالف حظر التجوال المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكر المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى، عبدالستار بيرقدار، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نس

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، القاء القبض على 27 مخالفاً للحظر يستقلون دراجات نارية ضمن منطقة الشعب، شمال العاصمة.

وذكرت قيادة العمليات، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "القوات الأمنية ستتخذ الإج

بغداد اليوم- البصرة

وجهت قيادة عمليات البصرة، الجمعة (20 آذار 2020) بالتطبيق الإجباري لفرض حظر التجوال في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها " تدعو المواطنين إلى عدم إجبار الأجهزة الأمنية على اعتقال المخالفين في إجراءا

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