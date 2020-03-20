رئيس الجمهورية يدعو للتعامل بمسؤولية كبيرة لحفظ حياة الآلاف والملايين من ’’جائحة’’ كورونا

2020/03/20 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، الجمعة، للتعامل بمسؤولية كبيرة لحفظ حياة الآلاف والملايين من جائحة فيروس كورونا.

وقال صالح، في كلمة له بذكرى استشهاد الامام الكاظم، إنه "في هذا العام يستعيد العراقيون الذكرى وسط ظروف بالغة التعقيد وشديدة التحديات، ولعل الأخطر بينها هو مواجهة وباء كورونا الذي بات يشكّل تحدياً خطيراً للإنسانية جمعاء، ويتطلب تضافر جهود الجميع من دول ومؤسسات دولية وسلطات وشعوب".

ورأى أنه "تحدٍّ يفرض علينا جميعاً التعامل معه بمسؤولية كبيرة وبما يمكن أن يحفظ حياة الآلاف والملايين من مختلف بقاع العالم من آفة هذه الجائحة".

واشار الى أن "شعبنا العراقي الذي واجه الكثير من التحديات بشجاعة وحِلم وصبر قادر أيضاً أن يشارك المجتمع الإنساني مسؤولية الحفاظ على الحياة وذلك بالالتزام والتقيّد بما تفرضه السلطات الصحية وبما يؤمّن لبلدنا وشعبنا تجاوز الوباء بأقل الخسائر".

وأكمل: "لتكن ذكرى شهادة الإمام الكاظم دافعاً ومحفزاً لوحدة الجميع بما يدعم جهود الدولة ومؤسساتها الصحية".

واعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم أمس الخميس (19 اذار 2020)، تسجيل اصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، كوفيد-19، فيما كشفت بالوقت ذاته عن مجمل حالات الوفيات.

وجاء في بيان الوزارة، ما يلي: "تم اجراء 61 فحص في مختبر الصحة العامة المركزي وكانت النتائج الموجبة ( المصابة ) الجديدة 15 موزعة كالتالي: 4 حالات في الرصافة - بغداد ، 5 حالات في النجف ، 3 حالات في بابل ، حالة واحدة في ذي قار والبصرة وكربلاء مع حالة وفاة واحدة في ذي قار".

واوضح ان "عدد الاصابات الكلي في العراق بعد هذه الحصيلة ارتفع الى 192 والوفيات الى 13".

بغداد اليوم- متابعة

أعرب مسؤول بالخارجية الأمريكية عن خيبة أمل واشنطن تجاه أداء العراق في ما يخص حماية قوات التحالف الدولي، مشيرا إلى أن بغداد تعهدت بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الصاروخي الأخير.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله، إن

بغداد اليوم _ بغداد

دعت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الجمعة، اصحاب العقارات والمحلات بالتعاون وتخفيف مبالغ الايجار للأفراد ذوي الدخول المحدودة، بظل حظر التجوال المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتساءلت لجنة حقوق الانسان، في بيان تلقت (

بغداد اليوم-متابعة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة، حجرا صحيا كاملا في البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدر الرئيس التونسي في كلمة متلفزة، أمرا بمنع التنقل بين المدن إلا للضرورة القصوى.

وكان قيس سعيد قد أكد اجتماع لمجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس الجمهورية يدعو للتعامل بمسؤولية كبيرة لحفظ حياة الآلاف والملايين من ’’جائحة’’ كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس الجمهورية يدعو للتعامل بمسؤولية كبيرة لحفظ حياة الآلاف والملايين من ’’جائحة’’ كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).