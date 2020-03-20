2020/03/20 | 20:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يطالب قائد عمليات بغداد بعدم تشديد الاجرءات على الاطباء وترك المجال لحركة الاف الناس دون محاسبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/20 | 20:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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