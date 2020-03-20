شاهد.. لحظة اقتحام سيطرة جسر الأئمة في مدينة الكاظمية ببغداد

2020/03/20 | 20:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر شريط مسجل، اليوم الجمعة، اقتحام زائرين سيطرة جسرة الأئمة والدخول إلى مدينة الكاظمية، حيث السيطرة التزمت بقرارات خلية الأزمة بمنع دخول الزائرين للوقاية من تفشي فيروس كورونا.وأصدرت خلية الأزمة الحكومية، قرارها بحظر التجوال في بغداد ولا سيما الزيارات لمنع التجمعات للوقاية من تفشي فيروس كورونا بين المواطنين.[…]

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