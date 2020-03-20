الجيش الإيطالي يشارك في الحرب على كورونا

2020/03/20 | 20:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة وافقت الحكومة الإيطالية على إشراك الجيش لوقف انتشار العدوى بإقليم لومبارديا أكثر المناطق تضررا بالفيروس.وأفاد أنتيليو فونتانا رئيس إقليم لومبارديا، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، بأن طلب إشراك القوات المسلحة تمت الاستجابة إليه، مبينا: “سيجري نشر 114 جنديا في كل أراضي لومبارديا، هذا العدد لا يزال قليلا جدا، لكن التطور […]

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