مسؤول محلي لـ ” العهد نيوز”: أوعزنا بفحص المخالفين لقرار حظر التجوال وحجر المصابين في الفلوجة

2020/03/20 | 20:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اوعز قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار مؤيد فرحان الدليمي ،اليوم الجمعة، بفحص المخالفين لقرار حظر التجوال وحجر كل من يثبت اصابته بارتفاع درجات الحرارة وحجرة صحيا .وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” قائممقامية الفلوجة وبالتنسيق مع القوات الامنية وصحة الانبار وبقية الجهات المعنية الاخرى بإجراء الفحص الطبي على […]

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