ما الذي كان سيقدمه

2020/03/20 | 20:22 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

نشر دكتور كريج كونسيدين وهو بروفيسور و متحدث عالمي ومساهم إعلامي، في قسم علم الاجتماع في جامعة رايس، و مؤلف كتاب إنسانية محمد: وجهة نظر مسيحية، والإسلام في أمريكا: استكشاف القضايا، من بين أمور أخرى، مقالا في مجلة newsweek يتحدث فيه عن مدى قدرة الصلاة والدعاء على علاج او ايقاف وباء...

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