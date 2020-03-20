امريكا تعلن عن

2020/03/20 | 20:22 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

أعرب مسؤول بالخارجية الأمريكية عن خيبة أمل واشنطن تجاه أداء العراق في ما يخص حماية قوات التحالف الدولي، مشيرا إلى أن بغداد تعهدت بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الصاروخي الأخير.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول قوله، إنه ليس سرا أن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل شديدة في هذا الصدد، وإن...

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