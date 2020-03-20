ريناس علي يانش الصدر باحترام تطبيق قانون حضر التجوال على اتباعه

2020/03/20 | 20:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الى سماحة السيد مقتدى الصدر أُناشدك بروح محمد الصدر (قدس)أن توجهوا مكاتب سرايا السلام ومكاتب السيد الشهيد كي تساند قواتنا الأمنية بفرض حظر التجوال في مناطق شرقي القناة ببغداد والمحافظات […]

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