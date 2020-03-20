برهم يدعو إلى التعامل بمسؤولية لحفظ حياة العراقيين من «كورونا»

2020/03/20 | 20:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، يوم الجمعة، 20 آذار، 2020، للتعامل بمسؤولية كبيرة لحفظ حياة الآلاف والملايين من جائحة فيروس كورونا.وقال صالح، في كلمة له بذكرى استشهاد الامام الكاظم: […]

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